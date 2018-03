Mendes recebe hoje embaixador italiano no País O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, deverá receber hoje o embaixador da Itália no Brasil, Michele Valensise. Eles discutirão as consequências da decisão do ministro da Justiça, Tarso Genro, de dar refúgio ao italiano Cesare Battisti. Mendes já indicou que é contra o pedido da defesa de Battisti para que o processo de extradição seja arquivado e o italiano, que está preso em Brasília, seja libertado. Na semana passada, ao invés de decidir o pedido, Mendes resolveu submetê-lo à análise do procurador-geral da República, Antonio Fernando de Souza, sob o argumento de que havia uma novidade: o refúgio fora concedido pelo ministro da Justiça, não pelo Comitê Nacional para Refugiados (Conare).