Mendes quer julgar intervenção no DF até dia 23 de abril O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, pretende julgar o pedido de intervenção no Distrito Federal antes de deixar o cargo no próximo mês. Ele afirmou que está examinando o pedido que partiu do procurador-geral da República, Roberto Gurgel, no mês passado. "Se houver condições, eu pretendo julgar antes", disse Mendes, relator do processo. Em abril, o ministro transmitirá a presidência da Corte para o ministro Cezar Peluso. "Se não conseguir levar ao plenário até 23 de abril, o ministro Peluso continuará relator."