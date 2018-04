Mendes propõe criar corregedoria judicial de polícia

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, chegou nesta quarta-feira, 11, de viagem oficial ao Egito e se disse "em parte surpreso" com a divulgação, pela revista Veja, de supostas irregularidades cometidas pelo delegado federal Protógenes Queiróz na Operação Satiagraha, investigação contra Daniel Dantas, do Grupo Opportunity. Mendes defendeu a criação de uma corregedoria judicial de polícia. Veja Também: Em blog, Protógenes se defende de acusações de revista Operação Satiagraha As prisões de Daniel Dantas Os alvos da Operação Satiagraha "Em parte, a reportagem também confirma minhas suspeitas de que estava havendo abuso", declarou. "Talvez precisássemos pensar num controle externo efetivo da polícia, que é necessário, e até numa corregedoria judicial de polícia, de modo que o Judiciário pudesse controlar esses eventuais abusos." Segundo a reportagem da Veja, a lista de investigados pelo delegado incluiria a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, e um dos filhos do presidente Lula, Fábio Luiz da Silva. O ministro defendeu que haja a "repressão devida àqueles que cometeram abuso e as correções necessárias para que isso não mais se verifique". Ele também disse ter acompanhado do Egito invasões promovidas esta semana pela Via Campesina. "Qualquer movimento social é importante. A sociedade só anda mediante o inconformismo. Mas não pode haver invasão de propriedades públicas ou privadas e a ordem jurídica dispõe de mecanismos para reparar eventuais abusos". Gilmar, que preside o Conselho Nacional de Justiça, participou no Rio do 3.º Mutirão Integrado do Sistema Carcerário. Acompanhado pelo deputado Wagner Montes (PDT) e por representantes do Judiciário e do Executivo do Estado, ele visitou a Penitenciária Talavera Bruce, onde estão presas 339 mulheres. O ministro cumprimentou algumas, mas não conversou com nenhuma delas.