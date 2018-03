Mendes: plano de direitos humanos pode contrariar Carta

Um dos pontos que ele citou como exemplo é condicionar a concessão de liminares nas disputas agrárias a uma mediação preliminar. "É um terceiro projeto, há várias propostas relevantes, mas há outras que geram polêmicas como estamos vivenciando. No que diz respeito ao Judiciário, me chamou a atenção aquela que diz condicionar ou pretende condicionar a concessão de liminar a uma mediação. É difícil compatibilizar esta proposta, por exemplo, com a Constituição", afirmou.

Mendes anunciou hoje o projeto Meta Zero, pelo qual ele e o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), se comprometem a lutar para que, até o final do ano, o Estado não tenha mais presos em delegacias. O objetivo, segundo ele, deverá ser atingido mediante um conjunto de ações que vão da construção de cadeias públicas e casas de custódia à revisão de procedimentos no Judiciário para evitar que prisões em flagrantes sejam prorrogadas indevidamente.

"Continuamos a ter muitos presos em delegacias em condições sub-humanas, com uma grave violação dos direitos humanos, as delegacias que não são próprias para esta finalidade", disse o ministro. De acordo com ele, o objetivo é perseguir a meta zero de presos em delegacias de todo o Brasil.