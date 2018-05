Mendes: para STF, não é conveniente ministro ir à CPI O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, justificou hoje a decisão de não comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Grampos, afirmando que a Corte "tem avaliado que não é conveniente que seus membros compareçam às CPIs". Ele afirmou que a atitude não representa "nenhum desapreço" para as comissões, mas disse que se trata "de uma questão complexa do ponto de vista institucional e que poderia gerar uma série de equívocos", sem dizer quais seriam estes. Ele afirmou o "apreço" que o STF tem pelas CPIs. "As CPIs só atuam hoje como elas atuam, com essa liberdade, porque o Supremo lhes garantiu essa possibilidade", disse. Mendes ironizou: "Eu vou ao Congresso toda semana quase, sou até confundido com parlamentar de vez em quando".