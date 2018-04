Mendes não orientou inquérito de Protógenes, diz Tarso

O ministro da Justiça, Tarso Genro, afirmou nesta quarta-feira, 11, que a abertura do inquérito pela Polícia Federal para investigar a atuação do delegado Protógenes Queiroz na condução da Operação Satiagraha não foi orientada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, e nem pela Procuradoria-Geral da República. Segundo ele, a investigação é uma decisão da própria PF. Veja também: Protógenes 'pode ter cometido irregularidades', acusa Tarso Associação de delegados criticam vazamento da Satiagraha 'Sou candidato a carcereiro de Daniel Dantas', diz Protógenes Justiça quebra sigilo de Protógenes Novas acusações a Protógenes não mudam investigação, diz PF Em blog, Protógenes se defende de acusações de revista Operação Satiagraha As prisões de Daniel Dantas Os alvos da Operação Satiagraha Na terça-feira, 10, a 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo decretou a quebra do sigilo telefônico de Protógenes Queiroz, que investigou crimes financeiros supostamente cometidos por um grupo articulado pelo banqueiro Daniel Dantas, acusado de crimes financeiros e corrupção. Protógenes está sendo investigado pela Corregedoria da Polícia Federal por suspeita de quebra de sigilo funcional, monitoramento clandestino de políticos e autoridades e uso irregular de servidores da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) na Operação Satiagraha. De acordo com Tarso, a orientação na PF é tratar as violações de normas internas como qualquer violação de lei na sociedade. "Vocês estão vendo este inquérito, e eventualmente depois uma sindicância contra esse delegado, e vocês vão ver muitos. Porque qualquer violação de conduta que os delegados, agentes ou diretores de departamento tiverem será investigada, porque a Polícia Federal tem que dar exemplo", disse. Tarso disse ainda que o inquérito não é uma "arremetida" contra Protógenes e nem um adiantamento de opinião de que ele seja culpado.