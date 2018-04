Mendes: MPF tem parte nos abusos cometidos pela PF

Mendes se esquivou de comentar especificamente as operações Satiagraha e Castelo de Areia, mas deixou claro a sua contrariedade com a atuação da procuradoria nesses episódios. "Quando o Ministério Público atua em conjunto com a polícia, quem vai ser o controlador dessa operação?", questionou. O ministro defendeu, mais uma vez, a criação de uma corregedoria jurídica para controlar as ações da PF e classificou a atuação do MPF como "um tanto quanto abstrata".

O presidente do STF deu palestra no Congresso Estadual do Jovem Advogado, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). O ministro chegou com uma hora de atraso ao prédio. Ele foi anunciado para a plateia de cerca de 300 pessoas pelo presidente da OAB-SP, Luiz Flávio Borges D''Urso, como "um dos maiores brasileiros", e aplaudido efusivamente.