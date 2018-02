Mendes: julgamento não pode ter base na opinião pública O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, disse hoje que os juízes não podem julgar de acordo com os apelos da opinião pública. "Quem lida com a vida política sabe que é muito fácil engendrar acusações respaldadas pela opinião pública. Dependendo da história que se conta, a opinião pública aplaude até linchamento. Julgamento se faz é com contraditório. Não se faz em bar", afirmou ele, durante audiência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.