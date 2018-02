Mendes evita críticas sobre viagens de Lula As críticas da oposição sobre a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Nordeste criaram um debate salutar, de acordo com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes. Para o ministro, no entanto, o debate já está "encerrado". Mendes disse que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) dará "bom encaminhamento à questão", e descartou "qualquer polêmica" entre ele e Lula.