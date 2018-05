Mendes e Temer chegam a velório de Menezes Direito O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, e sua mulher, Guiomar, chegaram no início da tarde de hoje ao Centro Cultural da Justiça Federal, no centro do Rio de Janeiro, para o velório do ministro da Corte Carlos Alberto Direito. Mendes estava acompanhado do presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer (PMDB), do procurador-geral da República, Roberto Gurgel, e dos ministros do STF Cezar Peluso e Ricardo Lewandowski.