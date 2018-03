Mendes defende divulgação de gastos pelos TJs "Quem está do lado certo do ponto de vista constitucional?", questionou o ministro Gilmar Mendes, ao comentar a ameaça de resistência de Tribunais de Justiça contra a resolução 102. "Quem exige a aplicação de princípios da Constituição ou em nome da autonomia (dos tribunais) esses princípios devem ser violados?", disse Mendes, que acumula a presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) e a do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).