Mendes: 'Constituição não comporta controle da mídia' O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, criticou ontem a proposta de criação do Conselho Nacional de Jornalismo, que voltou a ser defendida por setores do governo e pelo PT. Em São Paulo, onde participou de evento na sede do Corinthians - clube que firmou parceria com a Fundação Casa para inclusão social de menores infratores -, o ministro foi taxativo ao falar do conselho: "Não me parece que esse tipo de proposta venha, em princípio, a reforçar a liberdade de imprensa."