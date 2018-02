Mendes confirma julgamento de Palocci para agosto O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, confirmou hoje que ocorrerá em agosto o julgamento do ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci no processo de violação do sigilo bancário do caseiro Francenildo Costa. Mendes, que é relator do caso, disse que o processo não foi julgado até agora por falta de tempo. O julgamento deve determinar o futuro político de Palocci, um dos cotados pelo Partido dos Trabalhadores (PT) para concorrer ao governo do Estado de São Paulo nas eleições de 2010.