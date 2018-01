Mendes: 7 partidos apoiam mudança no Código Florestal

Líder do PSDB na Câmara, o deputado Duarte Nogueira (PSDB-SP) disse que a bancada tucana vai se reunir amanhã, às 10 horas, para fechar questão sobre o assunto. Até lá, Nogueira espera ter novas mudanças promovidas por Rebelo no relatório apresentado por ele no final do ano passado.

Durante o encontro, na manhã de hoje, os deputados ruralistas rechaçaram quaisquer propostas que fossem contra a votação até abril do substitutivo ao projeto de lei 1.876/99, que promove mudanças no Código Florestal, elaborado no ano passado por uma comissão criada na Câmara e relatado Rebelo. Entre as mudança estaria a prorrogação do decreto presidencial que daria até junho o prazo para que os agricultores se adequassem ao Código vigente, ou ainda a votação de um outro substitutivo proposto pelo governo.

"O governo sinaliza com a possibilidade de modificar o decreto em junho e jogar para frente; não caiamos nessa possibilidade", disse Nogueira. "Não aceitamos qualquer outro substitutivo que não seja o do deputado Rebelo", completou Mendes. O deputado de Rondônia avalia que a proposta deverá ser votada em plenário no início de abril. No dia 5, cerca de 20 mil produtores rurais são esperados para uma manifestação em Brasília pela aprovação do projeto relatado por Rebelo.

Presente ao evento, o deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP) defendeu rapidez na votação. Já Mendes Thame (PSDB-SP) disse não temer mudanças de posição entre deputados governistas caso haja alguma determinação do Planalto contrária ao texto de Rebelo. "Com um comando do governo (os deputados governistas) votam de forma cega e com obediência. Não vão fazer isso nesse caso".

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por fim, o deputado de oposição Marcos Montes (DEM-MG) surpreendeu e elogiou a determinação da presidente Dilma Rousseff, a qual, segundo ele, "tem dado sinais claros de quem quer assumir esse debate e enfrentá-lo".