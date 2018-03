Membros do MST ocupam sede de usina em Minas Centenas de integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST) ocuparam na madrugada de hoje a sede da Usina Ariadnópolis, em Campo do Meio (MG). O MST cobra a desapropriação da antiga usina, desativada desde o início da década de 1990 e cujo processo está bloqueado.