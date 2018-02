Mello nega pressão, mas diz que recebeu mais e-mails Logo após seu voto que decidiu que vai ocorrer um novo julgamento do processo do mensalão, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que a prática da Justiça é um exercício solitário. "Eu não posso sobrepor as minhas convicções individuais sobre o estatuto constitucional que protege as liberdades fundamentais de nosso País", afirmou, em entrevista coletiva à imprensa.