Mello concedeu liberdade também a Cacciola A liberdade dos ex-diretores do Banco Nacional é apenas mais uma decisão polêmica no currículo de Marco Aurélio Mello, que assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal em maio do ano passado prometendo que não incendiaria o País. Em julho de 2000, por exemplo, ele determinou a soltura do ex-dono do Banco Marka, Salvatore Alberto Cacciola, que estava preso no Rio de Janeiro. Dias depois, a decisão foi revogada pelo então presidente do STF, Carlos Velloso, mas já era tarde, Cacciola tinha fugido para a Itália, onde vive até hoje. As posições polêmicas de Marco Aurélio em relação ao direito criminal também beneficiaram a cantora mexicana Gloria de Los Angeles Trevi, acusada em seu país de estupro e corrupção de menores. Em dezembro, o presidente do Supremo determinou a transferência da artista de uma cela na Penitenciária da Papuda para um quarto no Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília. O benefício foi concedido porque Gloria estava no sétimo mês de gravidez e a prisão não dispunha de infra-estrutura para a acomodação de gestantes. Até esta segunda-feira, Gloria não tinha dado à luz. Em julho do ano passado, Marco Aurélio também aceitou que o ex-general paraguaio Lino Oviedo, preso em um quartel da Polícia Militar do Distrito Federal, fosse transferido para uma prisão domiciliar, na casa de um primo, em um elegante bairro de Brasília. Posteriormente, a decisão foi revista pelos outros ministros do Supremo. Mas, no final do ano, eles negaram a extradição do militar, acusado no Paraguai de envolvimento no assassinato do ex-vice-presidente Luís Argaña. Com isso, Oviedo está vivendo livremente no Brasil. Não só no campo criminal as decisões de Marco Aurélio causam polêmica. Em 2000, o presidente do Supremo manteve suspenso o leilão de privatização do Banespa. Na mesma época, deu um despacho inviabilizando a venda do Instituto de Resseguros do Brasil (IRB). Carioca, Marco Aurélio tem chances de ser o segundo integrante da família Mello a ocupar a Presidência da República: ele é primo do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Por ser presidente do Supremo, ele é o terceiro substituto do chefe do Executivo, atrás do vice-presidente da República, Marco Maciel, e do presidente da Câmara, Aécio Neves. Se todos forem se candidatar neste ano a um cargo eletivo, é bem provável que Marco Aurélio se mude para o Palácio do Planalto.