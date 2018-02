Meirelles:subida de Marina em pesquisas é impressionante

Novo governo

Meirelles afirmou também que com o novo governo, a adoção de um ajuste fiscal e inflação retornando à meta em dois anos, o Brasil poderá voltar ao patamar de crescimento de 4% ao ano no terceiro ano da próxima administração. "É possível sim, pois registramos este nível de expansão do PIB entre 2003 e 2010", comentou.

"Com ajuste macroeconômico no novo governo haverá resgate de confiança dos agentes econômicos e haverá aumento dos investimentos", destacou Meirelles. "É preciso aumento de crescimento do PIB e da produtividade. E um desafio importante para isso é a correção de preços relativos, especialmente o câmbio apreciado", afirmou.

Segundo o ex-presidente do BC, um dos vetores de expansão da Formação Bruta de Capital Fixo no próximo ano são os investimentos em infraestrutura, especialmente os relativos a concessões públicas. "Mas para eles avançarem será necessário um ambiente de negócios propício, inclusive com marcos regulatórios para os diversos segmentos com regras estáveis e claras", apontou. "O País tem muito boas perspectivas de futuro. E no caso de infraestrutura há grande demanda por obras e também há capital disponível no mercado para viabilizar esses projetos", disse.