Meirelles: verdadeiras decisões são tomadas na política

O discurso improvisado, que durou exatos 10 minutos, tratou da fundação do PMDB, da criação de empregos no País e de decisões econômicas. "O que fez fundar o PMDB foi a visão de homens e mulheres que se organizaram de forma política", disse. "Não se trata de um partido de um projeto, mas de um grupo, de milhões de pessoas que acreditam num projeto e esse é exatamente num exemplo de democracia", afirmou.

Na avaliação do presidente do Banco Central, a prática política é importante e deveria ser mais frequente entre os cidadãos brasileiros. "Ontem, me disseram que os que ficam de fora da política ou que falam mal da política são e serão governados por políticos", ressaltou. "Minha chegada é para somar. Não tenho projetos pessoais. Meu projeto é continuar no Banco Central", garantiu.

Política de resultados

Em seguida, Meirelles comentou sobre a passagem do Brasil pela crise e destacou a geração de empregos no País nos últimos anos, em especial, no mês de agosto, quando, segundo ele, foram geradas 242 mil novas vagas. "Isso mostra a capacidade do País de crescer", argumentou.

Para ele, no entanto, a reação do mercado de trabalho, mesmo após uma forte turbulência econômica internacional, não é resultado de "magia". "É, sim, resultado de decisões de coragem", disse, arrancando palmas e assobios dos poucos populares que conseguiram entrar na garagem da sede do PMDB, totalmente tomada pela imprensa, assessores e políticos locais.

O presidente do BC disse também que, ao ter aceitado o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para comandar a autoridade monetária, estava trabalhando pelo País. "E trabalhando pelo País, estou trabalhando por Goiás", disse ele, ressaltando que uma das consequências desse trabalho acaba por ser o desenvolvimento do Estado, com o crescimento da agricultura e geração de empregos. "Sou um homem que vivo ancorado no presente", afirmou, acrescentando que também não deixa de olhar para o passado, mas que tem como sua característica a "visão do futuro".

Durante o discurso, Meirelles voltou a repetir que qualquer decisão sobre uma possível candidatura apenas será tomada em março do próximo ano. "Meu projeto aqui hoje é simplesmente me tornar mais um membro do PMDB", minimizou.

Ao sair do diretório do PMDB até o ônibus que o levaria para a casa, além de muitos fogos de artifício, também pôde ser ouvido o Tema da Vitória, trilha sonora que marcou as vitórias do corredor de Fórmula 1, Ayrton Senna.

Dobradinha

A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, disse que a filiação do presidente do Banco Central ao PMDB "é um direito dele como cidadão".

A ministra, no entanto, evitou responder se essa filiação poderia representar no futuro uma dobradinha com ela, na chapa para a sucessão presidencial na condição de vice.

"O presidente do Banco Central, nosso querido Henrique Meirelles, tem o direito, como cidadão, de se filiar a um partido e, eventualmente, se achar que deve, concorrer a uma eleição. Mas não tenho nenhuma informação além dessa", disse a ministra, depois de participar da 3ª Conferência Nacional de Aquicultura e Pesca.