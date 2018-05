Meirelles vai tirar 15 dias de licença em março O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, comunicou ontem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva sua decisão de tirar licença do cargo, em março do ano que vem, por quinze dias. Segundo ele, até lá, não se dedicará ao assunto de uma possível candidatura ao Senado ou a qualquer outro cargo eletivo. "Só vou desviar minha atenção em março", disse. E acrescentou: "em março, tiro 15 dias de licença para decidir sobre esse assunto (se irá se candidatar). Me afasto para tomar uma decisão".u.