Meirelles sobre Serra: BC não participa de debate eleitoral

O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, não quis responder às críticas feitas nesta segunda-feira, 10, pelo pré-candidato do PSDB à Presidência da República José Serra. "O BC não participa de debate eleitoral, isso compete aos candidatos", afirmou Meirelles há pouco em entrevista à imprensa brasileira, após participar da reunião bimensal do Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês), em Basileia, na Suíça.

Serra disse que o Banco Central "não é a Santa Sé" e que não está livre de cometer erros. Para ele, os juros do País poderiam ter caído mais durante a crise, conforme afirmou em entrevista à Rádio CBN.

"Faz parte do trabalho da oposição criticar o governo, é normal", disse Meirelles, evitando entrar em polêmica. O presidente do BC avalia que "o momento é de cuidar da economia, não de fazer debate eleitoral".