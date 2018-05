Meirelles sai de encontro com Lula sem dar declarações

O presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, deixou o Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), após encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira, 29, sem fazer declarações aos jornalistas que o aguardavam em grande número.

Segundo fontes do governo, os dois discutiram, no encontro, o futuro político de Meirelles. O PMDB de Goiás divulgou na sexta-feira, em Goiânia, a versão de que Meirelles havia concordado em assinar ficha de filiação ao partido para possível candidatura a um cargo eletivo em 2010.

Ainda assim, interlocutores de Meirelles disseram que está mantida a possibilidade de uma viagem dele à capital de Goiás nesta quarta-feira, 30, para assinar a filiação, em cerimônia prevista para as 11 horas.

Na noite de quarta-feira, o presidente do BC deve embarcar para Copenhague (Dinamarca), onde ele e o presidente Lula participarão da reunião em que o Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciará a escolha da cidade sede das Olimpíadas de 2016. A expectativa de Lula é a de que o Rio de Janeiro seja a cidade escolhida.

