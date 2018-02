Meirelles rejeita convite para Senado no PMDB-SP O ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, hoje filiado ao PSD, não aceitou o convite do candidato do PMDB ao governo de São Paulo, Paulo Skaf, para disputar o Senado Federal em sua chapa majoritária. Meirelles fez o comunicado na noite deste domingo (29) aos dirigentes das duas siglas.