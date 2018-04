Meirelles reitera silêncio sobre possível candidatura

"A minha absoluta atenção no momento até o começo de abril é o Banco Central. E eu tenho compromisso como presidente", disse Meirelles a jornalistas ao deixar a convenção nacional do PMDB.

"No final de março, aí sim, eu devo pensar e tomar uma decisão. Se fico no BC ou se vou contemplar alguma via eleitoral."

Meirelles, presidente do BC desde o início do primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, filiou-se ao PMDB em setembro do ano passado em meio a especulações de que poderia disputar o governo de Goiás, uma cadeiras no Senado ou até a vice-presidência na chapa de Dilma Roussef (PT).

