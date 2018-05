Meirelles: PMDB de Goiás abriu as portas para mim

O presidente da autoridade monetária ressaltou que sua prioridade continua sendo o Banco Central e que seu compromisso é com o País. De acordo com ele, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva solicitou que Meirelles permaneça no cargo até março, prazo final para anunciar uma candidatura. "Certamente, considerarei o pedido do presidente Lula", afirmou.

Meirelles afirmou ser "normal" em diversos países do mundo a filiação de uma pessoa à frente de um Banco Central a um partido político. "Filiação é um direito de cidadania." O presidente do BC enfatizou inclusive que outros presidentes do Banco Central brasileiro também já se filiaram. "Seria inusitado que se cassasse o direito político de alguém em um cargo público", observou. Ele disse ter certeza de que caso venha a se decidir pela saída da direção do BC, os benefícios à população vão prevalecer. "O próximo presidente do Brasil terá compromisso com a estabilidade", comentou.