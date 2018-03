Meirelles participa de reunião do PMDB para discutir programa de governo

O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, participou há pouco de reunião com a Executiva do PMDB, na Câmara, para estabelecer um cronograma de trabalho para a elaboração de um programa de governo a ser entregue à pré-candidata à presidência da República, ministra Dilma Rousseff, e ao presidente do PT, José Eduardo Dutra. A ideia, segundo o presidente da Câmara, Michel Temer, é apresentar esse programa no dia 8 de março, em um grande evento.

"Vamos ter um programa até 8 de maio. Discutimos a formulação de um plano de governo do PMDB. Se houver aliança, haverá a junção do programa do PMDB com o PT. No dia 8 de maio faremos um grande congresso para apresentar isso", afirmou Temer. Além de Meirelles, participaram da reunião da Executiva do PMDB o ministro da Defesa, Nelson Jobim e o ex-ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Roberto Mangabeira Unger. Ao deixar a reunião, Meirelles não falou com a imprensa. Perguntado sobre a participação de Meirelles na elaboração do programa de governo, Temer disse "é claro que Meirelles deve dar mais ênfase à área econômica".