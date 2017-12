Meirelles nega troca de diretoria do Banco Central O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, classificou nesta terça-feira como "especulações naturais" as notícias publicadas na imprensa sobre a suposta troca de diretores do Banco Central para a próxima gestão de governo. "Não há nada nesse sentido", enfatizou Meirelles, acrescentando que, no momento em que houver definições do presidente da República sobre a composição do governo, "veremos com os diretores quais são os planos de cada um". O presidente do BC participou da abertura do 2º Congresso Paulista de Jovens Empreendedores da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).