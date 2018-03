Meirelles não pretende ser vice de José Serra O ex-presidente do Banco Central, atual presidente do conselho consultivo do grupo J&F, holding que controla, entre outras, a JBS, e coordenador do programa econômico do PSD, Henrique Meirelles, afirmou nesta segunda-feira que não pretende ser vice na chapa do tucano José Serra, na corrida pela Prefeitura de São Paulo deste ano. "Não é minha intenção disputar cargo eletivo este ano", disse Meirelles, após participar da primeira reunião do Conselho de Política Econômica do Espaço Democrático, fundação do PSD para estudos políticos. O evento contou também com a participação do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, do vice-governador do Estado, Guilherme Afif Domingos, além de secretários e parlamentares da legenda.