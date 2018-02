Meirelles: filiação foi para garantir diretos políticos O presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, afirmou hoje que, no momento, sua pretensão política é colaborar para o País, comandando o BC. Segundo ele, a sua decisão de se filiar ao PMDB foi tomada no sentido de garantir seus diretos políticos para, eventualmente, contribuir com o País em alguma outra função pública, o que será definido futuramente.