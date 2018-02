Meirelles fará palestra à bancada do PMDB na Câmara O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, fará amanhã a palestra "Brasil: superação da crise e retomada do crescimento" para a bancada do PMDB na Câmara, de acordo com informações do Banco Central. Segundo a liderança do PMDB na Câmara, o evento funcionará como uma apresentação do presidente do BC à bancada do PMDB. Esta será a primeira vez que Meirelles se encontrará com a bancada após a sua filiação, em 30 de setembro. A palestra está marcada para 15 horas.