Meirelles é um bom nome para concorrer a vice, diz Bernardo

Para Bernardo, Meirelles 'com certeza é um bom nome' para concorrer a vice. Foto: Ed Ferreira/AE

RIO - O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, disse nesta setxa-feira, 12, que acha que o presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, não vai ser candidato ao Senado. Bernardo afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva gostaria que Meirelles permanecesse no comando do BC até o fim do mandato. Ele lembrou que o comandante do BC informou a Lula na última quinta-feira, 11, que não vai concorrer ao governo do Estado de Goiás.

De acordo com Bernardo, Meirelles "com certeza é um bom nome" para se candidatar a vice-presidente da República, junto com Dilma Roussef como candidata a presidente. No entanto, segundo ele, isso depende de decisão do PMDB, partido de Meirelles.

Bernardo fez as declarações após reunião com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para buscar formas para que a União e a Companhia Docas cedam 27 propriedades imobiliárias na região do porto do Rio para a revitalização da área. Bernardo, em seguida, saiu do Palácio da Cidade para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), onde participará de reunião do Conselho de Administração da instituição. "É uma reunião corriqueira", disse, sem comentar a pauta.