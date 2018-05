Meirelles e Lula se reúnem hoje às 17h em Brasília A Assessoria de Imprensa da Presidência da República informou no início da tarde que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberá o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, em audiência às 17 horas no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). A expectativa é de que Lula e Meirelles conversem sobre a eventual filiação do presidente do BC a um partido político. O PMDB de Goiás informou, na semana passada, que Meirelles se filiaria ao partido hoje ou amanhã, o que ainda não foi confirmado por ele.