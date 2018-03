Meirelles diz que não pretende ser vice na chapa de José Serra

SÃO PAULO - O ex-presidente do Banco Central, atual presidente do conselho consultivo do grupo J&F, holding que controla, entre outras, a JBS, e coordenador do programa econômico do PSD, Henrique Meirelles, afirmou nesta segunda-feira, 2, que não pretende ser vice na chapa do tucano José Serra, na corrida pela Prefeitura de São Paulo deste ano. "Não é minha intenção disputar cargo eletivo este ano", disse Meirelles, após participar da primeira reunião do Conselho de Política Econômica do Espaço Democrático, fundação do PSD para estudos políticos. O evento contou também com a participação do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, do vice-governador do Estado, Guilherme Afif Domingos, além de secretários e parlamentares da legenda.

O prefeito Gilberto Kassab disse que independentemente do nome que for escolhido para compor a chapa encabeçada pelo tucano José Serra, seu apoio ao ex-governador é total. Questionado se o apoio continuará irrestrito, mesmo que a aliança em torno do nome de Serra escolher um vice do DEM (ex-legenda de Kassab, da qual ele saiu brigado), o prefeito respondeu: "Seja qual for o partido, sempre disse que meu apoio ao Serra seria incondicional". O prefeito, contudo, fez questão de dizer que a definição do vice nesta chapa deverá ser definida pelo próprio candidato. Outro nome cotado para vice de José Serra é o do secretário municipal de Educação, Alexandre Schneider, também filiado ao PSD e que está deixando o cargo para se candidatar a uma vaga na Câmara dos Vereadores, no pleito deste ano.

Além de negar que pretenda ocupar a vaga de vice na chapa tucana, Meirelles falou da importância de elaborar o programa econômico do PSD. Na sua avaliação, a sociedade demanda que o debate econômico passe a ser também político e que isso se manifeste através dos votos nas urnas. "O grande desafio econômico/político é a produtividade e o crescimento da economia", frisou.