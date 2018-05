Meirelles diz que ainda não decidiu filiação partidária

O presidente do BC conversou rapidamente com os jornalistas ao chegar ao teatro da faculdade de medicina da Universidade Federal de Goiânia, onde palestrou para estudantes de economia. Meirelles evitou ir além na questão política. Quando perguntado sobre se ele já saberia a que cargo se candidataria, ele respondeu: "estou no momento de pensar apenas na hipótese de me filiar".

Meirelles afirmou ainda que não vê nenhuma possibilidade de desgaste com representantes de outros partidos caso ele realmente opte por um deles. "Tenho grandes amigos no PP. É uma relação muito boa e não existe isso", declarou quando perguntado especificamente sobre esta legenda.

Ele disse que se ele se filiar a algum partido "com certeza será para o bem de Goiás e do Brasil" e que a decisão por uma "carreira" não é tão importante neste momento. Ao final da rápida conversa com os jornalistas, Meirelles afirmou que tem Goiás no coração e que enxerga um potencial extraordinário para o Estado. "Sou goiano", resumiu.