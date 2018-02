Meirelles diz esperar terminar mandato junto com Lula

"Portanto, alguns me perguntam o que o senhor espera para o futuro, o que o senhor espera para a vida pública. Eu espero terminar de fato esse mandato juntamente com o presidente Lula, concluindo esse tipo de trabalho de responsabilidade do Banco Central do Brasil que é zelar pela estabilidade macroeconômica do País e, portanto, prover as condições básicas para o crescimento sustentado", disse, quase no final do seu discurso, depois de ter detalhado vários números que mostraram a evolução macroeconômica brasileira desde 2003 até o momento e a estabilidade dos fundamentos econômicos com previsibilidade da condução da política econômica.

Meirelles afirmou que a conjuntura econômica atual representa "um momento de gratificação" pois o País deve registrar um dos maiores índices de crescimento no mundo, de 7,3% em 2010 como estima o Banco Central, com inflação dentro da meta, forte criação de empregos e substancial aumento da renda das famílias. Ele ressaltou que o desemprego no Brasil, que está em 6,2%, deve ser a menor marca de todos os países que integram o G20. Ele ressaltou que o desempenho do País gera satisfação para os empresários, os cidadãos e os membros do governo, no qual ele se incluiu, como colaboradores do processo de evolução econômico-social dos últimos oito anos. "E agora temos as bases para enfrentar novos desafios", afirmou, referindo-se ao futuro do Brasil.