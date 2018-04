Meirelles descarta disputar eleições e diz que vai abrir empresa

NOVA YORK - O ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles disse em entrevista à Dow Jones que não tem planos de disputar um cargo eletivo. Em lugar disso, ele afirmou que vai trabalhar no desenvolvimento de uma nova empresa, que vai focar em investimentos no Brasil.

No começo deste ano, circularam informes de que Meirelles estaria estudando a hipótese de concorrer a prefeito de São Paulo pelo PSD, partido fundado recentemente pelo atual prefeito, Gilberto Kassab. O ex-presidente do BC integra o comitê organizador do programa econômico do partido. "Pensei que seria uma oportunidade maravilhosa para realmente discutir e ter a política econômica como prioridade para o partido, no momento em que ele estava sendo formado", disse Meirelles.

Como presidente não-executivo do Conselho Público Olímpico, um órgão de consultoria para os preparativos da Olimpíada do Rio, em 2016, ele disse esperar que o Brasil esteja bem preparado para sediar os Jogos, apesar da natureza "desafiadora" do projeto. As informações são da Dow Jones.