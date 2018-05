Meirelles decidirá na próxima semana, diz assessoria

Hoje, um importante líder político informou que Meirelles acertou sua filiação ao PMDB e que a assinatura da ficha partidária será formalizada na próxima semana. Meirelles recebeu convites de partidos da base aliada e conversou com os dirigentes nos últimos dias. Ainda terá uma conversa com o PTB, que o convidou para se lançar candidato à Presidência da República.

A data provável de filiação, no dia 29, é devido ao fato de que Meirelles embarca no dia 30 à noite para Copenhague, na Dinamarca, onde será anunciada a escolha da sede das Olimpíadas de 2016. Ele só retorna da viagem no dia 7 de outubro. Após Copenhague, Meirelles vai para Istambul (Turquia), onde fica até o retorno no dia 7.