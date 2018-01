Meirelles: Autoridade Olímpica não acomodará aliados O presidente da Autoridade Pública Olímpica (APO), Henrique Meirelles, disse hoje que irá imprimir no órgão, responsável pelas obras necessárias para as Olimpíadas de 2016, o estilo com que comandou o Banco Central (BC) durante oito anos. De acordo com ele, a escolha dos nomes para compor o órgão será feita levando-se em consideração critérios técnicos, e não políticos ou pessoais.