Meirelles almoça com Kassab e integrantes do PSD em busca de apoio para 2018

BRASÍLIA - O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participa nesta quarta-feira, 13, de almoço com integrantes do PSD, partido ao qual é filiado. Segundo membros da legenda, o encontro tem o objetivo de "aproximar" o ministro dos parlamentares da sigla, com vistas às eleições de 2018, quando ele tem interesse em se candidatar a presidente da República.

O almoço está marcado para as 13 horas e ocorrerá na casa do próprio ministro, na capital federal. Além dos deputados e senadores do partido, o encontro deve contar ainda com a presença do ministro Gilberto Kassab (Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações), presidente licenciado da sigla. A reunião não consta na agenda oficial de Meirelles.

Integrantes do PSD têm criticado Meirelles pelo que chamam de falta de articulação política do ministro. A avaliação de lideranças da legenda é de que ele precisa de mais interlocução política e que ele só se viabilizará como candidato se a economia brasileira deslanchar. Lembram, por exemplo, que Meirelles nunca tinha chamado a bancada do partido para conversar.

Mesmo criticado por parte da base aliada do governo e por integrantes da sua própria sigla, Meirelles segue se movimentando para 2018. Ele tem participado de eventos em igrejas evangélicas. Em junho deste ano, foi ao batizado da filha do ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho (PMDB), pré-candidato ao governo do Pará.