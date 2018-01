Mega Sena acumula R$ 14 milhões Nenhum apostador acertou as dezenas do concurso 332 da Mega Sena, ficando acumulado um prêmio de R$ 14.025.004,81 para o próximo concurso. A quina teve 83 acertadores, que vão receber um prêmio de R$ 16.762,69 . Já os 6.713 acertadores da quadra receberão um prêmio individual de R$ 206,47. O concurso 185 da Lotomania também não teve acertadores para as 20 e zero dezenas. Para o próximo concurso ficou acumulado o prêmio de R$ 3.548.592,22 para quem acertar as 20 dezenas e R$ 2.769.446,72 para quem fizer zero pontos. Um apostador de Minas Gerais acertou sozinho as dezenas do concurso 948 da Quina e vai receber R$ 319.506,41. A quadra vai pagar um prêmio de R$ 1.597,53 para cada um dos 200 acertadores. Já os 9.533 acertadores do terno recebem R$ 44,53 cada um.