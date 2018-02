Medidas de ajuste fiscal devem sair hoje no D.O. As "medidas de ajuste" anunciadas ontem pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, para compensar as perdas de arrecadação com o fim da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) devem ser publicadas ainda hoje, em edição extra do Diário Oficial da União. O motivo do atraso da publicação é que somente hoje pela manhã a Casa Civil da Presidência recebeu as minutas dos atos, que foram enviados ontem à noite por e-mail, pelo Ministério da Fazenda. O aumento das alíquotas do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) será oficializado por decreto e a elevação da alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do setor financeiro sairá por medida provisória, segundo fontes do governo.