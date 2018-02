Medida provisória da TV pública deve ser votada amanhã O líder do PT na Câmara, deputado Maurício Rands (PE), informou que há uma pauta importante para ser votada este ano, no Congresso Nacional. Ele destacou que o projeto de reforma tributária deve ser enviado ao Congresso pelo Palácio do Planalto na última semana de Fevereiro, e que a medida provisória da TV pública deverá ser votada amanhã, dia 18.