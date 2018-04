Médicos se animam com resultado de exames de Lula A equipe médica que trata do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficou animada com o resultado da bateria de exames a que o petista foi submetido na tarde de hoje para avaliar o efeito do tratamento contra um câncer de laringe. A informação é de uma fonte que acompanha o tratamento e conversou com alguns membros da equipe médica.