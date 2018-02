Médicos informam morte cerebral de senador Jonas Pinheiro

Boletim médico do Hospital Amecor, de Cuiabá, informou na tarde desta segunda-feira a morte cerebral do senador Jonas Pinheiro (DEM-MT), uma das lideranças do agronegócio brasileiro. "Apresenta-se em coma arreativo, com arreflexia de tronco cerebral e evolui, hoje, para morte encefálica", atesta documento assinado pelos médicos cardiologistas Ubirajara Lupoli Barbosa e Gentil Farrath Júnior e pelo nefrologista, Osvaldo Rabel Filho. Pinheiro, que iniciou na política o atual governador de Mato Grosso, Blairo Maggi (PR), está no seu segundo mandato consecutivo como senador. Ele foi também deputado federal por três vezes. O senador, de 67 anos, está internado há uma semana na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital devido a uma arritmia cardíaca que evoluiu para coma e perda de reflexo no tronco cerebral. O senador tem dois filhos com a ex-deputada federal Celcita Pinheiro (DEM), atual secretária de Assistência Social e Desenvolvimento Humano da prefeitura de Cuiabá.