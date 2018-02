Médicos estudam ida de Alencar à posse de Dilma O chefe de gabinete da vice-presidência da República, Adriano Silva, informou no início desta tarde à Agência Estado que a equipe de médicos que cuida do vice-presidente, José Alencar, estuda a sua participação na posse da presidente eleita, Dilma Rousseff (PT), na tarde de hoje. A assessoria de imprensa do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde o vice-presidente está internado desde o dia 22, informou que os médicos Raul Cutait e Roberto Kalil Filho avaliam nesta manhã o estado de saúde de Alencar.