Médicos e família decidem que Alencar não vai à posse

O vice-presidente disse que a Presidência da República organizou a sua viagem para Brasília às 13h de hoje, mas, de última hora, ele decidiu acatar a recomendação de médicos e familiares para permanecer no hospital porque a viagem poderia trazer riscos. "Os médicos ponderaram e concluíram que seria uma temeridade", explicou Alencar.

Marisa teria dito que sua esposa, Marisa, afirmou que não teria sentido sua ida à Brasília. Se Alencar viajasse, iria acompanhado de uma equipe médica, preparada para monitorá-lo durante todo trajeto. "Eu não paro de pé, estou exaurido", admitiu. "Os medicamentos me exauriram." Alencar permaneceu sentado durante toda a conversa com os jornalistas.

Na cerimônia improvisada no quarto do hospital, Alencar estava vestido com o terno que usaria na cerimônia de posse e tinha boa aparência. Ele disse que tem, ao deixar o cargo, o sentimento de dever cumprido.