Médicos de Alencar estão otimistas, diz Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva demonstrou otimismo após visitar o vice-presidente, José Alencar, no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. "Saio feliz pelo otimismo dos médicos e da família", afirmou. "Volto para Brasília com a certeza de que ele estará de volta mais rápido do que o esperado." Lula estava acompanhado da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. Afirmando que Alencar é uma "fortaleza", Lula frisou a "capacidade de recuperação extraordinária" do vice-presidente. Ele relatou que Alencar ainda estava sedado, mas começava a acordar. O presidente ainda disse que estava "muito preocupado" com a cirurgia de quase 18 horas pela qual Alencar passou para a retirada de tumores. "Fiquei pensando se teria a coragem de fazer essa cirurgia", afirmou, acrescentando que Alencar lhe contou na sexta-feira sobre o procedimento. "Só cabe agora torcer e rezar para que ele volte o mais rápido possível."