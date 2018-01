Médicos buscam diagnóstico mais preciso sobre Sarney, diz Roseana

A governadora do Maranhão, Roseana Sarney (PMDB), filha do senador José Sarney (PMDB-AP), disse na tarde desta sexta-feira, 2, que os médicos ainda investigam que a causa da infecção respiratória que afeta a saúde do parlamentar. "Estamos aguardando os resultados dos exames para ter uma definição (do diagnóstico)", afirmou a peemedebista, ao deixar o Hospital Sírio-Libanês, no centro de São Paulo.

Sarney foi internado no domingo em um hospital de São Luís (MA), após sentir calafrios e dores no corpo. Na quarta-feira, foi transferido para a capital paulista.

Segundo Roseana, o quadro de Sarney é estável e ele está reagindo bem às medicações. "Ele está bem, mas incomodado, como qualquer homem de 83 anos se sentiria com todos esses sintomas", disse.

A governadora disse que ainda não há previsão de alta e que permanecerá na cidade pelos próximos três ou quatro dias. A mulher de Sarney, Marly, e o filho, o deputado Zequinha Sarney (PV-MA), também acompanham o senador.