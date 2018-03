Médicos brasileiros terão prioridade no SUS, diz Dilma

Segundo a presidente, hoje 700 municípios brasileiros não têm nenhum médico e 1.900 têm menos de um médico para cada três mil habitantes. "Por isso nós queremos levar o profissional onde falta, que é na periferia das grandes cidades, no interior do País e notadamente no Norte e Nordeste", reforçou. Dilma comentou ainda o quinto dos cinco pontos propostos por ela, que é a realização "da tão falada reforma política, com consulta popular". "Nós queremos que o povo balize qual reforma política nós iremos fazer", afirmou. De acordo com a presidente, o PT tem o dever de liderar esse processo de mudanças, melhorar a representatividade e democratizar a política. "Tornar a política mais transparente é a resposta que podemos dar às manifestações", disse.

Ela afirmou que o PT precisa ter consciência de que criou "um imenso contingente de cidadãos com melhores condições de vida" e que agora clamam por mais mudanças. "Melhoria de vida rima com reivindicação, isso faz parte do nosso projeto." Dilma disse perceber a tentativa de "alguns de interpretar a voz das ruas" como uma demonstração de que o País "pouco avançou nos últimos dez anos". "Devemos rejeitar a tese de que nada foi feito pelo País", afirmou, ressaltando que as manifestações não estão sendo "inauguradas" hoje. "Há 10 anos tratamos de fazê-las".

De acordo com a presidente, as manifestações não estão pedindo uma volta ao passado. "Eles exigiram avanços. Fizemos o mais urgente para momento em que vivíamos, agora somos cobrados a fazer mais", disse. "Somos capazes de fazer as mudanças e de aprofundá-las." Dilma participou do seminário "Participação Popular e Movimentos Sociais", em Salvador. O evento faz parte da série de seminários realizados pelo PT em comemoração aos dez anos do partido na presidência. O seminário na Bahia encerra o ciclo de palestras - Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo, Curitiba e Fortaleza receberam o evento.