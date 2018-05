Médicos afirmam que Dilma está livre de evidência de linfoma

ministra da Casa Civil disse que estava

curada do câncer linfático. “Estou muito boa, porque concluí tratamento de radioterapia. Na

semana que vem faço os exames e aí eu acho que vou dar um anúncio que eu vou

curada ”, afirmou antecipar aqui, que do ponto de vista dos médicos eu estou ”, afirmou

Dilma .

No começo de setembro, em entrevista a uma rádio do Rio Grande do Sul, a